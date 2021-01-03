Экс-жена Богомолова порадовала фанатов «новогодним» полуобнажённым фото

Бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз опубликовала полуобнажённое фото. Актриса поинтересовалась у подписчиков, как у них проходит третий день нового года и похвалилась, что у неё «всё волшебно».
На снимке звезда сериала «Содержанки» позирует, прикрывая грудь руками. На актрисе крупная сетка, изображающая топ.
Ну, как ваш Новый год? У меня уже третий день волшебно, — подписала снимок заслуженная артистка.
Поклонники в ответ разразились массой хвалебных комментариев, отметив сексуальность и в то же время скромность Дарьи Мороз: «До чего же вы совершенны!», «Какая нежность», «Скромненько и сексуально!».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дарья Мороз, бывшая жена Константина Богомолова, рассказала об отношениях дочери режиссёра с его новой женой Ксенией Собчак. Актриса смогла сохранить хорошие отношения с бывшим мужем ради их общей дочери Анны.