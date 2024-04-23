Бывшая жена Билла Гейтса рассталась с новым возлюбленным Page Six: бывшая жена Билла Гейтса Мелинда рассталась с новым возлюбленным

Фото: IMAGO/Barbara Hine/Global Look Press

Мелинда Гейтс

Бывшая жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда разорвала отношения с новым возлюбленным. Речь идет об экс-журналисте американского телеканала Fox News Джоне Дю Пре, пишет Page Six.

В выходные Мелинда Гейтс попалась папарацци, когда выходила из вертолета в Нью-Йорке. Тогда на экс-жене миллиардера заметили кольцо на безымянном пальце. Однако пресс-секретарь Мелинды опроверг изданию слухи. Представитель экс-супруги Гейтса заявил, что женщина не обручена и больше не встречается с Дю Пре.

Вид украшения и его расположение породили слухи о том, что оно обручальное. Таблоиды тут же пришли к выводу, что Гейтс решила подтвердить помолвку с Дю Пре.

Ранее в Сети появились снимки 32-летней британской супермодели Эмили Ратаковски. Кадры спровоцировали слухи о ее романе с 37-летним кинорежиссером Ноем Сакко. Пара попалась в объектив на улице Нью-Йорка после ужина вдвоем. Сакко накинул на плечи спутницы куртку. На прощание кинорежиссер поцеловал модель в щеку. Сама Ратаковски выглядела расслабленной и влюбленной.