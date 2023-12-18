Лисовец объяснил продажу платья принцессы Дианы за рекордную сумму Лисовец: рекордная цена на торгах за платье принцессы Дианы обусловлена лишь ее именем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рекордная цена на торгах за платье принцессы Дианы обусловлена лишь именем королевской особы, заявил в беседе с NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, имя принцессы стало настоящим трендом, поэтому любая новость или вещь, связанная с ней, становится популярной.

Стилист отметил, что десятилетиями люди сходят по ней с ума и что эта тенденция только увеличивается с каждым годом. Лисовец напомнил, что недавно платье Дианы продали на аукционе за $1,1 млн, что в 11 раз выше его оценочной стоимости.

Становится понятно, что в мире полно людей, готовых выложить такие деньги, чтобы выставить это платье в музее, к примеру, и сделать его еще более популярным. Но правда в том, что само платье никому не нужно. Такая цена обусловлена лишь ее именем, — объяснил он.

Ранее платье принцессы Дианы продали на аукционе Julien’s Auctions за $1,148 млн. Речь идет о черном бархатном платье бренда Jacques Azagury с вышивкой в виде звезд синего цвета, в котором принцесса появлялась на публике дважды. В первый раз она надела его во время тура по Италии в 1985 году, а затем — на концерт симфонического оркестра в Ванкувере в 1986 году.

В сентябре знаменитый красный свитер принцессы Дианы с белыми и черной овечками был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $1,14 млн. Диана впервые появилась в этом предмете гардероба на матче по поло в июне 1981 года. В марте 2023 года свитер обнаружила у себя на чердаке одна из его создательниц, дизайнер Джоанна Осборн, и выставила на продажу. Имя покупателя лота не разглашается.