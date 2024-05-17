Экс-участник «Новой Фабрики звезд» раскрыл подноготную работы со Шнуровым Экс-участник «Новой Фабрики звезд» Евтушенко назвал Шнурова педантом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Шнуров

Экс-участник реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» Аркадий Евтушенко в эфире «Шутки шоу» на радиостанции «Юмор FM» рассказал, что считает своего наставника на проекте певца Сергея Шнурова педантичным. По словам молодого артиста, лидер группы «Ленинград» очень требовательный.

Он педантичный, у него должно быть все четко и ровно. Если не отработано, значит, не делаем. Если отработано, значит, делаем. Все должно быть идеально, — сказал Евтушенко.

Ранее молодой певец Леонтий Канделаки, принимавший участие в проекте «Новая Фабрика звезд» в команде Сергея Шнурова, заявил что изначально его главной целью являлось выступить на телевидении и спеть авторскую песню. По его словам, он выполнил свою миссию, после чего решил уйти с проекта.

Также стало известно, что участники жюри «Новая Фабрика звезд» приняли решение попрощаться с одним из исполнителей Александром Кругом, которого зрители называли фаворитом музыкального шоу. Среди номинантов на вылет также значились 15-летний Габриэль Александров и 17-летняя Софья Полозова.

Когда младший сын Михаила Круга пришел на проект, то сказал, что ему хотелось бы отойти от жанра шансон. Он исполнил композицию «Где-то в Питере», которую написал для него лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Круг выразил благодарность своему наставнику и людям, которые его поддерживали, отметив, что с ним «воюет малышня».