Экс-участник КВН Денис Дорохов раскрыл, как к нему относится Масляков

Российский комик и экс-участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов раскрыл, как к нему и другим юмористам относится руководитель Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков. Артист поделился мыслями в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Я надеюсь, что мы в прекрасных отношениях. Почему подбешивает его (Александра Маслякова. — NEWS.ru) из-за ухода кого-то куда-то? <...> КВН — это же школа. Всю жизнь оставаться в школе сложно. Тем более директором ты не станешь, — пошутил Дорохов.

По его словам, КВН создавался именно для того, чтобы его участники, завоевавшие популярность, проявили себя в других проектах или создали свои собственные.

Дорохов добавил, что не получал вознаграждение от работы в КВН, часто наоборот — вкладывал средства. Обогатиться позволяли только собственные гастроли.

«Сборная Камызякского края» стала чемпионом высшей лиги КВН в 2015-м. Её капитаном был ныне телеведущий и шоумен Азамат Мусагалиев. Также в составе команды выступал певец и музыкант Вячеслав Макаров.

Ранее российский музыкант и бывший участник КВН Александр Пушной в ролике для YouTube-канала «Бар в большом городе» рассказал, какую шутку про телеведущего и зоолога Николая Дроздова запретил в своей программе Александр Масляков. По словам артиста, он и его коллеги написали для ведущего программы «В мире животных» целый номер.