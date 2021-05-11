Экс-участник Comedy Club рассказал о конфликтах в коллективе

https://static.news.ru/photo/90497382-b326-11eb-9913-96000091f725_660.jpg Алексей Смирнов Фото: alesha_smirnov/instagram.com

Российский юморист и экс-участник шоу Comedy Club — ныне сценарист сериала «Внутри Лапенко» — Алексей Смирнов рассказал о конфликтах, возникавших в коллективе во время существования трио «Иванов, Смирнов, Соболев», передаёт YouTube-канал «Макарена».

Смирнов отметил , что, вопреки домыслам, причиной недомолвок было не то, что экс-коллега по проекту Илья Соболев не уделял трио достаточно времени и занимался своей карьерой в стендапе, а человеческий фактор.

Мы начали с ним (Соболевым. — NEWS.ru) ругаться, стычки были. И по творчеству, и вообще в целом, — добавил Смирнов.

Сценарист считает, что со временем ссоры, часто доходившие до криков, начали влиять на творчество. Смирнов заявил, что их миниатюры стали хуже, а сами артисты перестали получать удовольствие от работы. Антон Иванов, ещё один участник трио, подчеркнул, что не занимал тогда ничью позицию и думал, что конфликт разрешится со временем.

Кроме того, Смирнов объяснил причину ухода из Comedy Club. По его словам, у него было очень много работы в шоу «Внутри Лапенко». Юморист отметил, что проект требовал слишком много времени и ему пришлось сделать выбор между ним и Comedy Club. Сотрудничество с «Внутри Лапенко» приносило ему больше удовольствия, поэтому в итоге он отказался от съёмок для ТНТ, резюмировал Смирнов.

Ранее сообщалось, что российский юморист Азамат Мусагалиев — экс-капитан команды КВН «Камызяки» — в YouTube-шоу «Предельник» рассказал о том, как на проекте редактировали шутки. По его словам, ведущий шоу Александр Масляков начал лояльно относиться к коллективу после одного случая. Перед эфиром Масляков отверг все номера «Камызяков», после чего Мусагалиев лично позвонил ему по поводу деталей выступления. Он объяснил Маслякову, что «Камызяки» не готовы к прогону, и предложил разрешить им приехать на съёмки с миниатюрами, написанными в течение дня.