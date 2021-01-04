Экс-участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь разочаровал новогодний Нью-Йорк

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь с супругом Сергеем прилетели в Нью-Йорк (США), но, как призналась женщина, впечатления от города у неё «смазаны».
Пынзарь расстроила погода, в Нью-Йорке оказалось слишком холодно. Кроме того, пару на крупную сумму обманул таксист.
Нас сразу обманул таксист на $460. Понятно, сами виноваты, но всё равно очень обидно, — написала блогер.
Семья планирует осмотреть Нью-Йорк «по-быстрому» и отправиться в Майами, где теплее.
Как писал NEWS.ru, недавно вышедшая замуж актриса сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова прилетела в Сочи. Девушка опубликовала в Instagram фото, на котором она сидит на фоне олимпийского факела под ясным голубым небом. На самой актрисе надета куртка-рубашка и массивные ботинки.