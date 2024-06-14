Экс-участница «Тату» Лена Катина показала мужа в ремиссии и детей Лена Катина показала мужа в ремиссии и сыновей на Премии МУЗ-ТВ

Участница легендарной группы «Тату» Лена Катина появилась на Премии МУЗ-ТВ с супругом-миллионером, переболевшим онкологией, и двумя детьми. Девушка заявила, что совсем скоро вернется на сцену после декрета — второго сына Демьяна она родила в июле прошлого года.

Выхожу из декрета, и начинаем путь возвращения на сцену, — коротко сказала Катина, отвечая на вопрос ведущей Леры Кудрявцевой.

Также она рассказала, что ночью к малышу супруги встают по очереди.

Напомним, за бизнесмена Дмитрия Спиридонова Катина вышла замуж 16 июня 2022 года. Тогда у девушки уже был сын от рок-музыканта Сашо Кузмановича. У Спиридонова был диагностирован рак щитовидной железы. Медики помогли миллионеру восстановиться, сейчас он находится в ремиссии.

Недавно солистка группы «Тутси» Мария (Маша) Вебер в шоу «PROЖизнь» на YouTube выступила с обвинениями в адрес другой экс-участницы группы t.A.T.u. Юлии Волковой. По словам экс-фабрикантки, во второй половине нулевых коллега угрожала ей из-за романа с Парвизом Ясиновым. На тот момент мужчина был супругом Вебер: он начал отношения с Волковой еще до развода с Машей. Сама солистка t.A.T.u. утверждала, что никогда никого не уводила из семьи.