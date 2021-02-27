Экс-участница Little Big найдена мёртвой в своей квартире

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Экс-участница известной российской группы Little Big Анна Кастельянос найдена мёртвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте. Тело 38-летней знаменитости обнаружили волонтёры.

Стоит заметить, что Кастельянос в последнее время жаловалась на боли в спине. Она практически не вставала, из-за чего ей требовалась помощь добровольцев, передаёт Telegram-канал Mash

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве найденмёртвым актёр Дмитрий Писаренко. Его тело обнаружил родственник. Актёр перестал выходить на связь с родными. Тогда один из них решил приехать к нему в его московскую квартиру, однако дверь ему никто не открыл. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые вскрыли дверь и обнаружили тело.