Экс-участниц «Дома-2» засняли на видео без фильтров

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Сети появилось видео с отдыха бывших участниц скандального реалити-шоу «Дом-2». Саша Артемова и Нелли Ермолаева встретились в Турции со своей коллегой Дарьей Пынзарь и отправились вместе в ресторан.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию их поклонников. Многих удивила внешность девушек. Всё дело в том, что вот уже три недели они отдыхают на море и публикуют фотографии в своих социальных сетях, которые подчёркивают их прекрасную форму.

На новом видео из ресторана, опубликованное в одном из аккаунтов Instagram, звезды оказались не такими худыми как обычно, а с щеками и лишними килограммами, пишет StarHit.

«Зачем себя так фотошопить?», «Даже не верится, что это вы», «Как будто другие люди», — отреагировали на публикацию подписчики.

Ранее NEWS.ru писал, что популярная певица Ольга Бузова и её возлюбленный Давид Манукян решили провести выходные в подмосковном отеле. Светская львица сразу же опубликовала несколько фотографий, но фанаты не узнали звезду. Ведущая шоу «Дом-2» показала, как она парится в бане, а также купается в чане. Она надела чёрный купальник с яркими вставками. Подписчики расстроились из-за того, что их кумир «переборщила» с фотошопом. По их словам, лицо Бузова слишком омолодила. Тело оказалось темнее лица.