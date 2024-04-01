Экс-супруга Моргенштерна рассказала о новом возлюбленном Бывшая супруга Моргенштерна Дилара перестала скрывать отношения с Бустером

Фото: Социальные сети

Дилара Зинатуллина

Бывшая супруга рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) блогер Дилара Зинатуллина и популярный стример Вячеслав Леонтьев, известный как Слава Бустер, официально заявили о своих отношениях в YouTube-шоу «Вписка». Стример заявил, что слухи об их отношениях появились гораздо раньше, чем они начали встречаться.

Мы просто на самом деле жили, общались, это ж больше люди разгоняли всю эту тему, — заявил Бустер.

Как утверждают блогеры, они начали встречаться не так давно и только некоторое время живут вместе. Зинатуллина также добавила, что после совместной жизни с Моргенштерном она всячески избегала любой медийности. По ее словам, «счастье любит тишину», поэтому они не давали комментариев о своих отношениях. Ведущий шоу также поинтересовался, собираются ли блогеры жениться.

Пока рано планировать, но я, конечно, люблю ее, — ответил блогер.

Ранее Дилара призналась, что приняла участие в экстремальном реалити-шоу «Прятки» на телеканале СТС, это заставило ее понервничать. По словам девушки, в определенный момент она даже почувствовала нехватку кислорода, поэтому съемки пришлось прервать. Через некоторое время она все же смогла собраться.