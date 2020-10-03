Экс-супруга Джигарханяна назвала Цымбалюк-Романовскую насекомым

https://static.news.ru/photo/fad99524-0598-11eb-a159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Татьяна Власова, которая прожила в браке с актёром Арменом Джигарханяном 48 лет, рассказала о своём отношении к ещё одной бывшей жене артиста — пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

По словам Власовой, в присутствии Армена Борисовича даже не произносит имя Цимбалюк-Романовской, а также избегает тем, с ней связанных. При этом простить пианистку она никогда не сможет, ведь она стала причиной краха их семейной жизни и сильно подпортила здоровье Джигарханяна.

С вредными насекомыми воевать мне неинтересно. Хорошо, у меня гены хорошие, мама 100 лет прожила. Я закалённая во всех смыслах, родилась в Сибири, по снегу бегала, ледяные сосульки жевала, — рассказала Власова Starhit.

После развода Власова вернулась к Джигарханяну, когда их роман с Цимбалюк-Романовской завершился скандалом. Сейчас бывшая жена ухаживает за актёром, с которым они вместе уже более 50 лет. При этом измену артиста с пианисткой она не считает чем-то серьёзным, ведь чувства к мужу у неё никуда не пропали. Женщина при этом никогда не думала, что доживать век ей придётся с кем-то другим. По её словам, расставшись с Джигарханяном, она не лила слёзы, но испытывала чувство пустоты.

У него такой пустоты не было. Да, обжёгся, оценил. Каждый день настроение разное — то жалеет меня: «Бедная, как ты намучилась». То вдруг признается: «Я тебя очень люблю». Понимаю — это всё вершина айсберга, а сколько там внутри — того, что Армен прожил. Никто не увидит и не узнает, — поделилась Власова с порталом.

Она рассказала, что вернулась в Россию из США вывозным рейсом в апреле, бросив всё, чтобы ухаживать за Джигарханяном. По её словам, они оба «потерпели» и здоровье стало хуже. Власова также призналась, что скучает по Америке, но старается не говорить об этом Джигарханяну, чтобы не расстраивать его.

Как писал NEWS.ru, Цымбалюк-Романовская заявила, что не собиралась рожать от Джигарханяна. И призналась, что расценивает распад семьи больше как трагедию для него, чем для себя. На вопрос, разлюбил ли её Джигарханян, она ответила, что «он сейчас ко всем относится одинаково» и в его «состоянии деменции» вообще не понимает, что вокруг происходит.