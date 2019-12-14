https://static.news.ru/photo/668481e4-1f58-11ea-90de-fa163e074e61_660.jpg Виктория Галушка и Александр Цекало Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка на странице в соцсети опубликовала снимок с неким мужчиной возле ЗАГСа.

Сестра Веры Брежневой предусмотрительно скрыла лицо таинственного незнакомца. Девушка выглядит на снимке невероятно счастливой. Её подписчики уверены, что они с новым избранником узаконили отношения.

Однако ни Виктория Галушка, ни Вера Брежнева никак не комментировали эту информацию, передаёт StarHit .

Как ранее писал NEWS.ru, 58-летний Александр Цекало официально оформил отношения с 28-летней возлюбленной Дариной Эрвин в марте. Общественность подозревала девушку в беременности. Однако Эрвин опровергла подобные сообщения. Художница-модель призналась, что её очень повеселили эти новости, и опубликовала фотоприкол — снимок УЗИ, на котором вместо плода большой гамбургер.