Экс-супруг певицы Дайнеко снова женился

https://static.news.ru/photo/cb888110-9f8d-11eb-b294-96000091f725_660.jpg Дмитрий Клейман Фото: instagram.com/kleymaan

Бывший супруг певицы Виктории Дайнеко, музыкант Дмитрий Клейман женился во второй раз. Он оповестил об этом подписчиков на своей официальной странице в социальной сети.

Клейман обнародовал видеозапись, на которой сам мужчина в костюме и девушка в белом сидят на заднем сидении автомобиля.

Привет, жена, — подписал музыкант свой пост в Instagram.

Подписчики поздравили пару со свадьбой, пожелав любви и процветания.

Раньше Клейман уже был женат. В 2015 году он оформил свои отношения с Викторией Дайнеко. У пары родилась дочь. Супруги развелись после трёх лет отношений.

Как передавал NEWS.ru, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, певица Александра Чвикова (более известная как Алекса) в 32 года родила первенца. Отцом ребёнка стал муж исполнительницы — фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Об этом новоявленная мать рассказала поклонникам на своей официальной странице в социальной сети.

На опубликованном снимке запечатлена сама Алекса с дочкой и супругом. Девочка у пары родилась в пятницу, 16 апреля.