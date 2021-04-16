Экс-супруг певицы Дайнеко снова женился

Бывший супруг певицы Виктории Дайнеко, музыкант Дмитрий Клейман женился во второй раз. Он оповестил об этом подписчиков на своей официальной странице в социальной сети.
Клейман обнародовал видеозапись, на которой сам мужчина в костюме и девушка в белом сидят на заднем сидении автомобиля.
Привет, жена, — подписал музыкант свой пост в Instagram.
Подписчики поздравили пару со свадьбой, пожелав любви и процветания.
Раньше Клейман уже был женат. В 2015 году он оформил свои отношения с Викторией Дайнеко. У пары родилась дочь. Супруги развелись после трёх лет отношений.
Как передавал NEWS.ru, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, певица Александра Чвикова (более известная как Алекса) в 32 года родила первенца. Отцом ребёнка стал муж исполнительницы — фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Об этом новоявленная мать рассказала поклонникам на своей официальной странице в социальной сети.
На опубликованном снимке запечатлена сама Алекса с дочкой и супругом. Девочка у пары родилась в пятницу, 16 апреля.