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Экс-супруг Гагариной зарёкся от новой женитьбы

12:39, 31 августа 2020 11
Фото: instagram.com/isxakov

Модный фотограф и экс-супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков признался в Instagram, что никогда не верил в брак и вряд ли снова женится.

Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чём-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь, — написал Исхаков.

Он также добавил, что не знает «практически ни одной» пары, прожившей в браке долго и счастливо. По его мнению, «те, кто держатся», живут вместе по привычке или по инерции. При этом он подчеркнул, что семью свою очень любит и будет любить всегда, пишет «360».

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Как писал NEWS.ru, ранее Исхаков в утончённой манере посетовал на холостяцкий быт, навалившийся на него после расставания со звёздной исполнительницей. Он опубликовал в Instagram фотографию себя, лежащего на старой кровати в комнате с обшарпанными стенами. Вид тесной комнаты чем-то напоминает тюремную камеру.

Исхаков и Гагарина поженились в 2014 году. У певицы тогда был ребёнок от предыдущего брака с актёром Петром Кисловым, в 2017 году у супругов родилась дочка Мия.

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