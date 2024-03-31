Экс-супруг Гагариной раскрыл, как относится к 20-летней девушке своего сына Экс-муж Гагариной признался, что одобряет любой сына к победительнице «Голоса»

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Петр Кислов в роли Кречинского в спектакле «Свадьба Кречинского»

Бывший муж Полины Гагариной, актер Петр Кислов, в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что одобряет любовь их общего сына к певице Виктории Соломахиной. Он отметил, что считает своего наследника разумным, поэтому доверяет его решениям. Известно, что сын Гагариной и Кислова, 16-летний Андрей, встречается с 20-летней победительницей шоу «Голос».

Всегда одобряю выбор сына. Он парень разумный. Я сказал ему — если человек тебя будет любить, то для меня этот человек тоже станет любимым, — поделился экс-супруг Гагариной.

Известно, что возлюбленная сына нравится и певице, с которой Соломахина даже выступала на одной сцене. Актер также отметил, что гордится своим сыном, который всего добивается сам. Он рассказал, что Андрей сейчас учится в музыкальном колледже, где развивается в сфере саунд-продюсирования.

Ранее Гагарина заявила, что информация о приостановке ее творческой карьеры является не более чем слухами. Певица убеждена, что подобные сплетни идут ей только на пользу, и на СМИ она обиду не держит.

До этого в Сети появилась информация, что Гагарина намерена взять сценическую паузу после своего концерта в «Лужниках» 29 июня. Артистка заявляла, что последующие выступления будут проходить намного реже и в другом формате.