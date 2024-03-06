Экс-супруг Бородиной вместе с возлюбленной подал заявление в ЗАГС Курбан Омаров вместе с возлюбленной подал заявление в ЗАГС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курбан Омаров с сыном и подругой Валерией

Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров вместе со своей возлюбленной Валерией подал заявление в ЗАГС. На своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) он разместил фото с девушкой у Московского областного дворца бракосочетаний.

Дату угадаете? — подписал фото предприниматель.

В начале февраля 43-летний экс-супруг Бородиной поделился снимками, на которых делает предложение 23-летней возлюбленной во время отдыха в Таиланде. Некоторые подписчики назвали мужчину «показушником» и вспомнили, что в 2015 году он так же стоял на одном колене перед Бородиной.

В 2022 году Омаров обвинил Бородину в измене с его другом, которого сам мужчина нелестно назвал своей «шестеркой». Предполагается, что речь может идти о некоем Трофиме Симищенко. Он также заявил, что у него есть доказательства измены экс-супруги.

Тем не менее они в публикации не приводились. Бородина в соцсетях отметила, что такими выпадами в ее сторону Омаров может привлекать внимание подписчиков и создавать «шумиху». Кроме того, она напомнила, что изначально и у нее были основания подозревать уже экс-мужа в неверности.