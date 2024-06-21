Экс-соведущий Урганта Гудков рассказал, как опозорил Сергея Зверева Комик Гудков рассказал, как забросил Зверева в поезд в Мордовии

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Гудков

Экс-соведущий Ивана Урганта комик Александр Гудков рассказал в YouTube шоу «Cекретик», как в 2010 году они с модельером Сергеем Зверевым опоздали на поезд в Мордовии и бежали за ним по рельсам. По словам Гудкова, ему пришлось забросить Зверева в вагон поезда на полном ходу и заплатить 200 рублей проводнице, чтобы она об этом никому не рассказывала. Тогда, по словам телеведущего, Зверев был на пике своей популярности и считался настоящей звездой.

Это было мероприятие «Мисс Мордовия». Я его вел и гостем там был Сергей Зверев. Был фурор, он сорвал овации. И мы понимаем, что закончился корпоратив и наш поезд из Саранска уехал. Нужно догонять. И мы садимся в тачку и два часа едем в пригород. Два часа ночи. Сергей Зверев на каблуках и в белой шубе с плюшевым зайцем подмышкой бежит по рельсам. И я беру Зверева и просто закидываю в этот поезд. Он падает на проводницу, я запрыгиваю следом, — со смехом рассказал историю Гудков.

Ранее сообщалось, что Гудков до конца лета отказался давать концерты в России. Шоумен взял перерыв, так как не «в ресурсе» и не хочет появляться на публике. Комик также не хочет выступать по заранее оговоренному сценарию заказчиков. Кроме того спрос на концерты Гудкова упал из-за длительного отсутствия.

До этого Mash писал, что Гудков решил отказаться от шуток про Россию. По данным канала, сценарии его выступлений должен был прописывать заказчик.

Как указывали авторы канала, Гудков был «готов выступать по бумажке на корпоративах» без какой-либо отсебятины. Mash со ссылкой на представителей комика также уточнял, что комик находится в Москве и никуда не уезжал.