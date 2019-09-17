https://static.news.ru/photo/9018d38c-d964-11e9-99a3-fa163e074e61_660.jpg Наталья Гулькина Фото: instagram.com/gulkina_natalia

Экс-солистку группы «Мираж» Наталью Гулькину засняли на концерте в городе Салавате, где она исполняла песни популярного коллектива, на которые у неё нет прав.

Сооснователь популярной группы Валерий Соколов заявил, что подаст на артистку в суд, так как она нарушила закон об авторском праве. Он отметил, что предлагал Гулькиной приобрести лицензию на хиты «Миража». Однако она отвергла это предложение, сославшись на то, что не хочет иметь ничего общего с этой группой. Теперь ей грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей, передаёт Teleprogramma.pro .

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит. Композитор подсчитал, что долгов набежало на 12 миллионов рублей, писал News.ru.