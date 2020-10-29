Экс-солистка «ВИА Гры» прокомментировала слухи о романе с Меладзе

https://static.news.ru/photo/36212144-1a7d-11eb-a3bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: erikaherceg/Instagram.com

Вышедшая из группы «ВИА Гра» в 2020 году Эрика Герцег в разговоре с журналистами прокомментировала слухи, согласно которым продюсер Константин Меладзе изменял с ней своей жене Вере Брежневой.

Певица, живущая вместе с возлюбленным в Казахстане, отметила, что плохо себя почувствовала, когда узнала об этих сплетнях. Благо, что любимый мужчина был рядом, призналась Герцег. Он поддержал её и посоветовал радоваться бесплатному пиару. Сама исполнительница не понимает, кому потребовалось распространять такие слухи.

Также светская львица сообщила, что, по её мнению, относительно сплетен об измене мужа с «беленькой из группы» может думать сама Брежнева.

Я не знаю Веру близко, только могу сказать: она мудрая женщина, у неё семья, проекты. Она большая молодец. Ну какая я ей конкурентка?! Мне никогда не хотелось чужого счастья и успеха, я заберу только своё. Думаю, что Вера занимается своими делами. Уверена, что когда она увидела новость о нашем с Костей романе, ей было очень неприятно, — рассказала певица в интервью Balu KZ. Видеозапись разговора доступна на YouTube.

Как ранее передавал NEWS.ru, Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе её мужа Константина Меладзе с новой солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Жена композитора и продюсера с юмором отнеслась к этим слухам.

Исполнительница восхитилась способностью супруга совмещать карьеру, воспитание детей, заботу о родных и близких с романом «на стороне».