Экс-солистка популярной группы вернулась в Россию спустя 10 лет жизни в США SHOT: экс-солистка группы «Демо» вернулась в Россию из США ради заработков

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Саша Зверева

Экс-солистка группы «Демо», получившая особую известность в 1999 году после трека «Солнышко», вернулась из США в России на заработки, пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, 43-летняя мать четверых детей намерена преподавать занятия по женским энергопрактикам, так как ее курсы для беременных особым спросом не пользовались.

Сама Зверева сообщила, что за 10 лет жизни в США деградировала, так как ей не хватало качественного общения. И по этой причине, по сообщению Telegram-канала, она решила провести ретрит. Стоимость билета на однодневное мероприятие составляет 35 тысяч рублей. Кроме открытия чакр участницы смогут получить автограф, а также купить ее книгу. Также SHOT сообщает, что Зверева задолжала российской налоговой 62 тысячи рублей.

Несколько дней назад звезда фильма «Текст» и экс-супруга юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус показала снимок с фотосессии на одном из водопадов Бали. На нем она позирует в рваной кофте, которая практически не скрывает грудь, и черных трусах.

Также свое тело в бикини показала главная участница музыкальной группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер. В честь 46-летия она опубликовала видео из бассейна на фоне заснеженных гор Швейцарии. На кадрах артистка демонстрирует стройное тело в черно-белом купальнике.