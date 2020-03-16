Фото: vasilisastarshova/instagram.com

Бывшая солистка группы «Ленинград» Василиса Старшова покинула украинское шоу «Голос» («Голос країни») из-за попадания в базу сайта «Миротворец». Это неофициальный интернет-ресурс, на котором публикуются данные о «врагах страны».

Василиса Старшова исполнила песню «Complicated» Аврил Лавин на слепых прослушиваниях в 1 выпуске 10 сезона шоу. Девушка выбрала в качестве наставника Дэна Балана. После выхода этого выпуска в эфир её внесли в базу сайта «Миротворец» из-за участия в музыкальном фестивале «Золотая балка», который проходил в Крыму в 2016 году.

По словам артистки, обвинения «Миротворца» не что иное, как «циничное политиканство». При этом она не стала отрицать, что выступала в Крыму. Певица опубликовала открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где заявила, что теперь её участие в проекте «ставится под угрозу». Она также отметила, что продюсеры шоу и телеканала заинтересованы в том, чтобы она осталась. О реакции главы государства на него не известно.

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15 марта ведущая шоу Екатерина Осадчая сообщила в эфире телеканала «1+1», что девушка приняла решение отказаться от участия в «вокальных боях» по собственному желанию.

Василисе Старшовой 25 лет. Она родом из Санкт-Петербурга. В 2016 году вместе с Флоридой Чантурией она заменила ушедшую из «Ленинграда» Юлию Коган. В 2017 девушка покинула коллектив и начала сольную карьеру.

Ранее NEWS.ru писал, что прекратить работу «Миротворца» призвал заместитель руководителя Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро. В 2018 году в него был внесён экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Также в базу данных «Миротворца» внесли и экипаж самолёта «Уральских авиалиний» А321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом Жуковский.

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