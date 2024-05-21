Экс-солистка «Комбинации» намерена судиться с создателем группы из-за денег Алена Апина намерена судиться с создателем «Комбинации» Виталием Окороковым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Апина

Бывшая солистка группы «Комбинация», российская певица Алена Апина намерена подать иск против одного из создателей группы Виталия Окорокова, рассказала звезда в интервью Пятому каналу. По ее словам, продюсер использует ее фонограмму на бэк-вокале в новом музыкальном проекте Russian Girls, однако гонорар за это она не получает.

Апина уверяет, что в аналогичной ситуации оказалась и ее коллега по группе Татьяна Иванова. Однако сам Окороков все обвинения отрицает.

Я их тоже послушал, эти фонограммы. Я знаю свои фонограммы. Не поют там Апина с Ивановой. Им кажется, что это они поют, — приводит слова Окорокова телеканал.

Ранее Апина уже обращалась в суд с требованием запретить исполнять песню «Бухгалтер» ее коллеге, певице Альбине Джанабаевой. Та перепела композицию в эфире телешоу «Три аккорда» на Первом канале. Сама передача с выступлением Джанабаевой вышла около двух лет назад, однако Апина обнаружила его сравнительно недавно. После обращения в суд Роскомнадзор заблокировал выпуск передачи в интернете.

До этого Иванова рассказала NEWS.ru, что поддерживает дружеские отношения с Аленой Апиной после ее ухода из группы. Артистка подчеркнула, что между ними никогда не было личного конфликта, он был между администраторами группы и продюсером Апиной.