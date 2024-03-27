Экс-солист «На-На» заявил о готовности сняться в сериале об истории группы Певец Левкин заявил о готовности сняться в сериале об истории «На-На»

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Владимир Левкин

Экс-солист «На-На» Владимир Левкин заявил, что готов сняться в сериале об истории музыкальной группы, пишет «360». В разговоре с изданием артист отметил, что при создании картины могут возникнуть проблемы с правами.

Недавно был сериал «Король и Шут» и там мне больше всего понравилась маленькая одна фраза. Когда они стали полностью громить гримерку, мол мы звезды, мы же «Юбилейный» собрали, и администратор смотрит на них и говорит: Что? Как «На-На», что ли? — рассказал он.

Певец добавил, что уже неоднократно пытались снять фильм о группе «На-На», сам он всегда открыт для предложений. По словам Левкина, его дочь пообещала, что, когда вырастет, станет режиссером и снимет свой фильм о группе.

Я не историк группы «На-На», я 25 лет уже не там. Мне приятно, что мне звонят, но история в другом — группа живет, у меня позиция простая — если кто-то захочет делать, я готов, — подчеркнул он.

Бывший гитарист «Короля и Шута» Яков Цвиркунов раскритиковал идею съемок полнометражного фильма о группе после выхода сериала. В разговоре с НСН музыкант подчеркнул, что не надо «высасывать сюжет из пальца». По его словам, сериал закончился логично и хорошо, поэтому никакого смысла в продолжении нет.