Экс-солист группы «На-На» обнародовал рецепт счастья после победы над раком Экс-солист «На-На» Левкин заявил, что счастье заключается в любящем человеке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Левкин

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин уверен, что главный секрет счастливой семейной жизни кроется в любящем человеке, который останется рядом в любой ситуации и никогда не предаст, сообщает KP.RU. Музыкант нашел эти качества в своей супруге Марине, чем поделился на фоне победы над раком.

Я знал, что мне надо все это выдержать, выжить и идти дальше, — признался экс-солист «На-На».

Онкология повлияла не только на здоровье артиста. Брак музыканта распался, когда от него ушла вторая жена — певица Оксана Олешко, ранее выступавшая в составе группы Hi-Fi. Это стало для исполнителя «ударом в спину», сообщают журналисты.

56-летний музыкант посетил светскую премьеру шоу от KION «Клиника счастья. Реалити». Показ прошел в столичном кинотеатре «Москва» 24 мая. Левкина сопровождала его жена Марина Ичетовкина. Женщина стала четвертой супругой музыканта, который утверждает, что она последняя.

Ранее Владимир Левкин подтвердил готовность сняться в сериале об истории музыкальной группы. Артист подчеркнул, что при создании многосерийного фильма могут появиться проблемы с правами. Левкин вспомнил о сериале «Король и Шут». По словам музыканта, больше всего ему понравилась фраза, когда герой упомянул группу «На-На».