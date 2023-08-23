Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова призналась в анорексии и булимии Модель Алена Шишкова рассказала, что прошла курс лечения от анорексии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алена Шишкова

Бывшая девушка рэпера Тимати модель Алена Шишкова восемь лет страдала анорексией и булимией, об этом она рассказала в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). По словам девушки, она пила мочегонные таблетки и «возвращала» еду, чтобы избежать отеков перед съемками и выступлениями. 30-летняя Шишкова сообщила, что в результате у нее начали отказывать почки, появились судороги, а сама она падала в обмороки.

После моих появлений на ТВ-шоу «Наследники и Самозванцы», «Звезды в Африке» полилась массовая критика во всех СМИ. Я специально не комментировала все эти выпады в мой адрес, потому что проблема действительно была. И давно. Точнее две. И называются они булимия и анорексия. Восемь лет я потратила на их решение, — рассказала модель.

Шишкова сообщила, что проходила лечение в различных клиниках, пытаясь поправиться, но «все только усугублялось». В результате вес девушки достиг отметки в 45 килограммов при росте 176 сантиметров.

Я не принимала себя такой, какой я стала. Я не решалась рассказать близким о своих проблемах. И без помощи специалистов по расстройству пищевого поведения уже справиться не могла. Врачам удалось перезапустить мой организм. Удалось побороть зависимость от мочегонных препаратов. В итоге я набрала 15 килограммов, но вес распределился неравномерно, потребовалась помощь хирурга, — рассказала Шишкова.

Модель подчеркнула, что поделилась своей историей, чтобы помочь другим девушкам с похожими проблемами, решить которые без специалиста «практически нереально».

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати познакомился с Шишковой в 2012 году, модель снималась в одном из его клипов. У пары начался роман, в 2014 году родилась дочь Алиса. Однако рэпер так и не женился на Шишковой, и в 2015 году они расстались. Одна из версий разрыва — измена рэпера с финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2014» Анастасией Решетовой. Именно она стала следующей избранницей музыканта и родила ему сына Ратмира в 2019 году. Но с ней Тимати тоже не узаконил отношения, после чего пара рассталась в 2020 году.