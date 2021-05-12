Экс-однокурсница принца Гарри рассказала о его отношениях с Кейт Миддлтон

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Бывшая однокурсница принца Уильяма Лора Варшауэр рассказала, как развивались его отношения с Кейт Миддлтон. Будущие супруги познакомились в 2001 году в Сент-Эндрюсском университете, пишет People.

По словам знакомой герцога Кембриджского, возникшая между Уильямом и Кейт симпатия была заметна сразу.

Всякий раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на неё внимание. Когда мы обедали в столовой, и они разговаривали, было удивительно видеть, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу, — поделилась она.

Варшауэр отметила, что именно благодаря таким моментам она уже в то время думала, что у них может что-то получиться.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и Кейт Миддлтон 29 апреля отметили 10-летие свадьбы. В честь круглой даты они устроили фотосессию в Кенсингтонском дворце. Несколько снимков опубликованы на их официальной странице в Instagram. C членами британской королевской семьи работал Крис Флойд, известный своими портретами и репортажами о звёздах.