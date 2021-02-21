Экс-муж Полины Гагариной выложил в Сеть голое фото певицы

https://static.news.ru/photo/ac32fbb4-74f5-11eb-b13d-96000091f725_660.jpg Фото: isxakov/instagam.com

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков опубликовал на своей странице в Instagram фото обнажённой экс-супруги.

На чёрно-белом снимке певица слегка прикрывает голое тело полотенцем, обнажив бедро. Ещё одно полотенце находится у неё на голове. При этом артистка прислонила к носу палец с нарисованными усами.

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Подписчики отметили, что после развода с Гагариной фотограф часто стал навязчиво выкладывать предложения обучить искусству фотографирования. В комментариях также некоторые задались вопросом — не против ли Гагарина, чтобы её фото в таком виде появлялись в Интернете. По их мнению, реакция звезды не заставит себя долго ждать.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в прошлом году. У пары подрастает трёхлетняя дочь Мия, которая часто бывает в гостях у отца.

Ранее стало известно, что новым возлюбленным Полины Гагариной стал саунд-продюсер Владимир Чиняев. Он известен в шоу-бизнесе по работе с Александром Реввой, Нюшей, Олегом Газмановым и другими. Однако журналисты выяснили, что у мужчины не всё гладко с финансами, а также он всё ещё состоит в законном браке и является отцом двоих детей, писал NEWS.ru.