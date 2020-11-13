Экс-муж Гагариной признался, что уже год обходится без интимных отношений

https://static.news.ru/photo/b9c9183c-26fb-11eb-9ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Исхаков, бывший муж певицы Полины Гагариной, неожиданно сообщил поклонникам, что уже год живёт без секса и нормально себя чувствует.

Также Исхаков заявил, что намерен продержаться в «таком режиме» ещё год.

Все системы работают в штатном режиме. Очень рекомендую аскезу, — написал бывший муж Гагариной.

Кроме того, он посетовал, что его личные сообщения в Instagram «засыпало» интимными снимками, «посрамляющими недавний известный громкий слив», намекнув на историю с публикацией интимного видео футболиста Артёма Дзюбы.

Хочется как-то поддержать тех, кто по каким-то своим причинам в похожем положении. Всё это очень переоценено, да и вообще вы не одни, — закончил своё признание Исхаков.

Информация о разводе звёздной пары Полина Гагарина — Дмитрий Исхаков появилась в СМИ ещё в мае. Фотограф и певица никак не комментировали эту информацию, но затем Исхаков признался, что они с Полиной давно не живут вместе , а от брака не осталось и следа.

От Гагариной журналистам тогда так и не удалось добиться никаких комментариев. Но затем она косвенно подтвердила, что с Исхаковым, судя по всему, отношений у неё больше нет. Гагарина сказала, что лучше слов на эту тему скажут её дела.

Как писал NEWS.ru, Исхаков рассказал, к какой женщине он уйдёт после развода с певицей. Выбор супруга Гагариной вызвал у поклонников удивление и недоумение.