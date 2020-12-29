Экс-муж Гагариной объяснил свой запрет на вывоз дочери за границу

https://static.news.ru/photo/a10e0240-4ab3-11eb-9f03-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков Фото: isxakov/instagram.com

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков решил публично объяснить, почему он запретил певице вывозить их общего ребёнка за пределы страны.

Я был вынужден в интересах своего ребёнка подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом, — написал фотограф на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что его никто не поставил в известность, что его родная дочь улетает за границу. Он узнал об этом от третьих лиц, такие новости его обескуражили и удивили. По словам Исхакова, это «само по себе дико», поскольку с ним никто не советовался и ничего не обсуждал.

Исхаков отметил, что отправил «официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени» улетает дочь, ответа он не получил. Кроме того, дочка не любит и не очень хорошо переносит длительные перелёты, и всем членам семьи это прекрасно известно. Также текущая обстановка с пандемией тоже совершенно не в пользу таких поездок, добавил он.

Во-вторых, и это очень важно, слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно неясен. Ещё раз повторю. Я был вынужден написать это заявление в интересах ребёнка, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Дмитрий Исхаков через ФМС запретил певице вывозить за границу их общую дочь.

Артистка накануне официально развелась с фотографом и планировала 2 января улететь с ребёнком на отдых на Занзибар. Теперь без разрешения экс-супруга она не сможет этого сделать.

В браке с Исхаковым Гагарина прожила почти шесть лет, в этом союзе родилась дочь Мия. При этом пара также воспитывала сына Полины Андрея от предыдущего брака.

Артистка намерена разделить имущество с теперь уже бывшим супругом через суд. Речь идёт, в частности, о коттедже и о нескольких квартирах. Кроме того, она хочет добиться права опеки над трёхлетней дочерью, писал NEWS.ru.