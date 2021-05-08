Бывший муж Анфисы Чеховой вновь стал отцом

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У экс-супруга Анфисы Чеховой Гурама Баблишвили родился ещё один сын. Старшему наследнику от актрисы, Соломону, летом 2020 года исполнилось восемь лет. Матерью младшего ребёнка стала новая супруга, Юлия, которая младше Гурама на 13 лет.

Радостной новостью новоиспечённый отец поделился на своей странице в Instagram. Актёр опубликовал в соцсети фото бирки из роддома, на которой написано, что 8 мая на свет появился мальчик весом 4460 граммов и ростом 53 см.

Новая жизнь! Жена, ты моя героиня и гордость. Люблю вас, — подписал он снимок.

Как пара назовёт ребёнка, пока не сообщается.

Пользователи Сети засыпали 40-летнего Баблишвили поздравлениями. «Гурам, это твоя победа! Очень круто!», «Пусть малыш растёт здоровеньким!», «Какое счастье!», написали комментаторы.

Баблишвили развёлся с Чеховой в 2017 году, прожив с ней в браке всего два года. При этом их официальным отношениям предшествовал долгий роман. Бывшие супруги до сих пор отказываются говорить о причинах расставания. Пара сумела сохранить дружеские отношения ради Соломона.

Ранее первенца родила бывшая возлюбленная рэпера Тимати, певица Александра Чвикова (более известная как Алекса). Отцом ребёнка 32-летней исполнительницы стал её фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.