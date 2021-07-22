Экс-любовница Леонтьева высказалась о романе с Караченцовым

Композитор Лора Квинт, которую больше 20 лет назад связывал роман с певцом Валерием Леонтьевым, рассказала об отношениях с актёром Николаем Караченцовым. Экс-любовница музыканта призналась, что с мужем Людмилы Поргиной у неё была «больше, чем дружба». Об этом сообщает MK.RU.

Коля был моим названым братом, к нему всегда были сестринские отношения. Четыре года после его ухода я плакала — со мной про Колю нельзя было говорить, какая это была дружба, больше, чем дружба. Он был брат, связь была невероятная, — рассказала Лора Квинт.

Женщина добавила, что считала Караченцова родственником. В отличие от Леонтьева, к которому испытывала настоящую страсть.

Он — мачо, вдохновенный, необыкновенный человек, — отметила композитор.

Она поделилась, что Леонтьев в период их романа дарил ей много дорогих подарков, благодаря которым она даже спустя 20 лет может «выйти в общество богатой женщиной». При этом композитор призналась: Валерий был не самым знаменитым среди её мужчин. Имя самого известного поклонника Квинт назвать отказалась.

Я дружу с теми мужчинами, по которым миллионы сохнут, — очевидно, от меня не исходит женское кокетство и, пардон, желание непременно завалить в койку, поэтому дружба и складывается. Я умею дружить с самыми офигенскими, желанными мужиками, — объяснила Квинт.

Ранее сообщалось, что Леонтьев давно не появляется на публике из-за сложных операций — сначала на глазах, потом на ногах.