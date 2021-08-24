Экс-лидер Sex Pistols проиграл суд с бывшими коллегами по группе

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Певец Олег Майами признался, что чуть не совершил самоубийство из-за тяжело пережитой ссоры с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом он рассказал на шоу «Исповедь» для онлайн-кинотеатра Premier.

Я остался один, без денег, без музыки. Я ушел в депрессию на 3-4 месяца. Открыл большую коробку, где у меня была мелочь, ел каждый день в «Макдоналдсе», покупал недорогие «МакКомбо»....