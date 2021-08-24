Экс-лидер Sex Pistols проиграл суд с бывшими коллегами по группе
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
13:59, 24 августа 2021
Джонни РоттенФото: Michael Nigro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Экс-лидер и солист британской панк-группы Sex Pistols Джон Лайдон, более известный как Джонни Роттен, проиграл суд в Лондоне с бывшими коллегами по коллективу, передаёт The Guardian. Разбирательства начались из-за использования в ТВ-шоу о Sex Pistols песен команды. Речь идёт о ленте из шести эпизодов «Пистолет» режиссёра Дэнни Бойла.
Музыкант не стал заключать сделку по авторским правам, после чего некогда товарищи по Sex Pistols — гитарист Стив Джонс и барабанщик Пол Кук — подготовили иск, когда рокер захотел запретить использование мелодий в новом проекте. Исполнители настаивали, что между членами группы был договор, по которому такие решения принимают большинством голосов. Лайдон ответил, что эти правила никогда не соблюдались.