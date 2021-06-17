Экс-глава МУЗ-ТВ раскрыл гонорары Леры Кудрявцевой

https://static.news.ru/photo/ee2c2e46-cf68-11eb-88ef-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Журналистка Лера Кудрявцева получала последние несколько лет гонорар в миллион рублей за каждую «Премию МУЗ-ТВ» в качестве ведущей, рассказал экс-глава телеканала Арман Давлетяров в шоу «Алёна, блин!» на YouTube-канале Super. Она вела шоу 11 лет, но в 2021-м её заменили Александр Ревва, Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.

А информация про «увольнение» звезды появилась ещё в 2020-м, когда мероприятие отменили из-за COVID-19. Давлетяров добавил, что в других проектах МУЗ-ТВ Кудрявцева получала «какие-то копейки» и оплачивали ей «только гримёра», так как на остальное «денег не было». Кроме того, на некоторых премиях МУЗ-ТВ ведущая также работала бесплатно.

Никто не собирался её (Кудрявцеву. — NEWS.ru) обижать. Более того, все самые лучшие проекты были у Леры Кудрявцевой. Но в последние годы режиссёрско-постановочная группа и мои коллеги говорили: «Нужно что-то менять. Давайте поменяем Леру Кудрявцеву, у неё уже и ''Песня года'', и ''Новая волна''. Нужны новые лица», — отметил шоумен.

По словам Давлетярова, он также не понимает, почему Кудрявцева на него обиделась, ведь она также ушла работать на НТВ, сотрудничая при этом с МУЗ-ТВ.

Давлетяров остался разочарован «Премией МУЗ-ТВ» в этом году. Экс-гендиректор национальной телевизионной премии в области музыки крайне негативно высказался о мероприятии, которое вот уже несколько дней обсуждают россияне. Своё мнение Давлетяров опубликовал в Instagram. Несмотря на то что он покинул свой пост полгода назад, люди продолжают присылать ему гневные комментарии.

Как сообщалось ранее, зрители в пух и прах раскритиковали «Премию МУЗ-ТВ — 20/21. Начало света». Публику разочаровали и номинанты, и ведущие, которые не отрывались от карточек, и скандальные выходки участников мероприятия.