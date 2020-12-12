Экс-гитарист Стаса Михайлова рассказал, сколько зарабатывал у певца

https://static.news.ru/photo/3ee1ad3a-3d73-11eb-85df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гитарист Слава Маркес, ранее уволенный Стасом Михайловым, рассказал, что во время работы у певца имел доход в размере около 15 тыс. рублей за один концерт. В начале пандемии Михайлов его уволил.

В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ музыкант рассказал, что проработал у исполнителя семь лет. В составе его команды он участвовал в 10–15 концертах в месяц. Когда началась пандемия коронавируса, концерты прекратились. В чате команды певца Маркес попросил установить некоторый фиксированный объём выплат музыкантам.

В ответ Михайлов удалил его из чата и уволил, передаёт «МК».

Мне пришлось выбирать — либо я музыкант артиста, но без денег и голодный, либо я сам пытаюсь зарабатывать, — сказал Маркес.

После этого ему пришлось устроиться сборщиком мебели. Вскоре он начал выступать на свадьбах и корпоративах. Ранее Маркес уже приносил извинения Михайлову и его супруге, после того как обвинил исполнителя в отсутствии поддержки артистов в пандемию.

NEWS.ru писал о том, что певец Стас Михайлов считает, что ему нечего делить с коллегой по творческому цеху Григорием Лепсом. По его словам, между ними нет конкуренции.