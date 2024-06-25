Экс-гитарист Пугачевой отреагировал на слова Хаматовой про звания артиста Экс-гитарист Пугачевой Левшин: не интересует мнение Хаматовой о звании артиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Левшин

Заслуженный артист России Александр Левшин, экс-гитарист певицы Аллы Пугачевой заявил, что его не интересует субъективное мнение актрисы Чулпан Хаматовой о том, что звание заслуженного артиста не имеет никакого значения в РФ. Левшин в ходе мероприятия, приуроченного к присвоению звания «Заслуженного артиста России» музыканту Дмитрию Четвергову, подчеркнул, что для него важна культура, в которой он существует, передает корреспондент NEWS.ru.

Я считаю так: ты живешь в этой стране, ты говоришь на этом языке, ты занимаешься популяризацией того творчества, которое понимают люди, которые живут здесь. Для меня земля, на которой существует та культура, в которой я существую, важна, — сказал Левшин.

Также он заявил, что Хаматова занималась благотворительностью, а потом «взяла и все выбросила в одну секунду».

Это как с совестью? Я же говорю не о регалиях, а о душе, — подчеркнул экс-гитарист Пугачевой.

Ранее российский музыкант Дмитрий Четвергов рассказал, что благодаря новому титулу он будет получать прибавку к пенсии. Рокер также высказал слова благодарности «государству и мэру Москвы Сергею Собянину».

Также Четвергов не стал комментировать положение дел певицы Кристины Орбакайте. При этом он назвал звезду талантливой приятной и легкой в общении.