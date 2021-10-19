Экс-домработница Пугачёвой рассказала о злых языках в окружении певицы

Завистники и злые языки клевещут на певицу Аллу Пугачёву, хотя она всегда стремилась помогать нуждающимся. Об этом рассказала бывшая домработница Примадонны Людмила Дороднова, комментируя информацию о том, что звезда якобы «перекрыла кислород» молодым артистам. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Алла наоборот всем всегда помогала. Просто в последнее время мир перевернулся, стало очень много злых людей. Они всё переворачивают с ног на голову, и начинается враньё. На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет. <...>Не знаю, чем Пугачёва всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют, — высказалась Дороднова.

Она рассказала, что певица долгое время помогала слепому человеку из Ростова, который к тому же воспитывал собственную дочь.

Дороднова призналась, что Пугачёва близка к простым людям. Она предпочитает обычную еду, в частности селёдку, картошку, сосиски и различные супы.



Ранее близкая подруга Филиппа Киркорова опровергла слухи о том, что Пугачёва забрала у певца его компанию Phill Party. По словам собеседницы, совладельцы фирмы просто разошлись во взглядах.