Экс-директор «Уральских пельменей» раскрыл доходы артистов

https://static.news.ru/photo/25ab2d26-b2d3-11ea-a2e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ural_pelmeny/instagram.com

Артисты юмористического шоу «Уральские пельмени» — «очень небедные люди», считает экс-директор коллектива Сергей Нетиевский. По его словам, комики успели купить себе несколько квартир, машин и домов.

Сейчас благодаря запущенному шоу и бренду артисты зарабатывают около 300 миллионов рублей в год. <...> Но жадность, увы, — один из пороков. К сожалению, ребята забыли, сколько зарабатывал коллектив до 2009 года, — цитирует его портал Teleprogramma.pro.

Он добавил, что «Уральские пельмени» под его руководством также зарабатывали хорошие деньги.

Когда я запустил шоу в 2009 году и до 2015 года, актёры и авторы получили по официальным договорам от продакшн-компании свыше 400 миллионов рублей, — отметил Нетиевский.

Шоумен подчеркнул, что на корпоративах и гастролях актёры заработали ещё свыше 500 млн рублей. Нетиевского выпроводили из проекта пять лет назад, обвинив в том, что он присваивает себе лишние деньги. Артист уверял, что «лишних» денег никогда не брал. В июне он проиграл очередной суд. Теперь ему запрещено использовать товарный знак коллектива.

К тому же суд снизил исковые требования участников проекта до 300 тыс. рублей, что вполне устроило коллектив. Артисты планируют и дальше судиться с Нетиевским и требовать от него прибранные к рукам «лишние» суммы. Тот настаивает, что первый концерт, из-за которого, собственно, и произошёл весь сыр-бор, организован за его счёт, поэтому все деньги по праву принадлежат ему.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский подал очередной судебный иск, уже третий за месяц, с требованием взыскать 9,3 млн рублей с компании «Уральские пельмени продакшн».