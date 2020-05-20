Экс-директор «Уральских пельменей» подал очередной иск против бывших коллег

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский подал очередной судебный иск — уже третий за месяц — с требованием взыскать 9,3 млн рублей с компании ООО «Уральские пельмени продакшн».
Об этом
В конца апреля Нетиевский подал два иска к «Уральские пельмени продакшн». Суд не стал рассматривать первый иск на 56 млн рублей из-за процессуальных нарушений. Ещё один иск — на 15 млн — не был рассмотрен из-за невыплаченной госпошлины.
Как писал NEWS.ru, в феврале в качестве ответчика выступал сам бывший директор «Уральских пельменей». Суд обязал его выплатить 870 тысяч рублей бывшим коллегам.
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