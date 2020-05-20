Шоу-бизнес

Экс-директор «Уральских пельменей» подал очередной иск против бывших коллег

19:15, 20 мая 2020 14
Сергей Нетиевский Сергей Нетиевский Фото: Сергей Нетиевский/facebook.com

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский подал очередной судебный иск — уже третий за месяц — с требованием взыскать 9,3 млн рублей с компании ООО «Уральские пельмени продакшн».

Об этом сообщает РИА Новости. Основания нового иска пока неизвестны, до сих пор все разбирательства Нетиевского с бывшими коллегами были посвящены правам на товарные знаки и отснятые материалы. Третьей стороной в конфликте выступает телеканал СТС.

В конца апреля Нетиевский подал два иска к «Уральские пельмени продакшн». Суд не стал рассматривать первый иск на 56 млн рублей из-за процессуальных нарушений. Ещё один иск — на 15 млн — не был рассмотрен из-за невыплаченной госпошлины.

Как писал NEWS.ru, в феврале в качестве ответчика выступал сам бывший директор «Уральских пельменей». Суд обязал его выплатить 870 тысяч рублей бывшим коллегам.

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