Экс-директор Джигурды раскрыла, кто мог «слить» видео с Волочковой в Сеть Саврасова - Абрамова: видео с Волочковой мог слить в Сеть сам Джигурда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Джигурда

Скандальное видео, где артист Никита Джигурда целует в трусы балерину Анастасию Волочкову, мог выложить сам Джигурда, пояснила NEWS.ru экс-директор артиста Антонина Саврасова — Абрамова. Она считает, что он мог сделать это для собственного пиара.

Никита всегда говорит, что все, что он делает, он делает правильно. Наверное он считает, что сделал это правильно. Главное, что он на экране, о нем опять заговорили, вспомнили. Конечно он сам слил в Сеть это видео, 100%, — говорит она.

В комментарии для NEWS.ru Джигурда ранее заявил, что не считает нужным извиняться перед Волочковой за видеозапись. По его словам, он не имеет отношения к публикации видео. Обвинения со стороны самой балерины он считает ошибочными и беспочвенными. По его мнению, запись могла быть опубликована оператором, снимавшим «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или самой Волочковой.

Перед этим балерина написала в соцсетях гневную отповедь в адрес Джигурды. Она обвинила его в предательстве и вычеркнув из списка друзей. Также она заявила, что ей стыдно за Джигурду, а «за себя нет».

Тем временем, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов объяснил, что власти могут запретить артистам выступать в России, если они нарушили закон. По словам парламентария, танцовщицу можно «наказать рублем», бойкотируя ее выступления.