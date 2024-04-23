Экс-депутат рассказал о настоящей матери детей Пугачевой и Галкина Экс-депутат Худяков заявил, что Пугачева не является матерью Гарри и Лизы

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева, Максим Галкин

Певица Алла Пугачева не может быть настоящей матерью детей юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил бывший депутат Госдумы Роман Худяков. В своем посте в соцсети «ВКонтакте» он объяснил, что Примадонна является «в лучшем случае бабушкой» Лизы и Гарри. Он намекнул, что знает о настоящей матери двойняшек, но предпочитает не доставать «семейные скелеты» из шкафа.

По его словам, во времена молодости Пугачевой еще не знали технологий заморозки яйцеклеток и никто из современных репродуктологов даже не допускает такую версию.

Понятно же — кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми, — отметил он.

Ранее продюсер Илья Саглиани заявил, что Пугачева намерена стать единоличным владельцем замка в подмосковной деревне Грязь. По его информации, артистка приедет в Москву в конце июня, чтобы переписать дом на себя. Саглиани считает, что Примадонна хочет исключить потери недвижимости из-за супруга Максима Галкина.

В свою очередь телеведущая и подруга Пугачевой Кира Прошутинская рассказала, что артистке непросто дается заграничная жизнь. Она предположила, что Примадонне не хватает общения с близкими людьми.

При этом телеведущая допустила, что Пугачева не вернется в Россию и продолжит жить за рубежом ради супруга Максима Галкина и детей. Прошутинская добавила, что в отъезде певицы не было никакого вызова или желания продемонстрировать позицию — артистка стремилась сохранить семью.