Экс-депутат обвинил Ани Лорак в предательстве после высказываний об СВО Экс-депутат Худяков: Ани Лорак предала Россию и своих поклонников, высказавшись против СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

Певица Ани Лорак оказалась сброшена с «музыкального Олимпа» после того, как высказалась против спецоперации России на Украине, считает экс-депутат Госдумы Роман Худяков. По его мнению, артистка предала Россию, своих поклонников и свою аудиторию. Он также добавил, что таких, как она — предательниц — не любят нигде, поэтому на успешную карьеру за границей, по его мнению, певице рассчитывать не стоит, пишут «Народные Новости».

Карьера Ани Лорак закончилась после того, как она начала высказываться против спецоперации и против освобождения Украины от националистов и радикалов. Ее карьера закончилась, когда она приняла решение предать свою российскую аудиторию, своих поклонников и наше государство, — уверен политик.

Ани Лорак будет довольствоваться небольшими выступлениями в барах и ресторанах, убежден экс-депутат. По его словам, к российской аудитории у певицы теперь путь закрыт, а о заработках в России ей придется навсегда забыть.

Ани Лорак, которая молчала с марта и не говорила о своем отношении к происходящим на Украине событиям, в конце сентября опубликовала в соцсетях плачевный пост. Певица не стала делить публику на россиян и украинцев, она лишь сообщила, что сейчас переживает непростые времена. Комментарии к публикации артистка закрыла, чтобы избежать нового шквала критики. На Украине певица впала в немилость с начала спецоперации. Ее коллеги не понимают, почему певица не высказывается о политической ситуации. К тому же, Лорак попала в черный список и лишилась звезды в Черновцах, где прошло ее детство.