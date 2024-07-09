Экс-бойфренда Виктории Бони заметили с супермоделью Victoria's Secret Экс-бойфренда Виктории Бони заметили в компании супермодели Алессандры Амбросио

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Виктория Боня и бизнесмен Алекс Смерфит, 2011 год

Экс-возлюбленного российской телеведущей Виктории Бони Алекса Смерфита заподозрили в новом романе — папарацци опубликовали кадры его отдыха в компании с супермоделью Victoria's Secret Алессандрой Амбросио, сообщает Daily Mail. Они вместе отдыхали на пляже Средиземного моря. Они выглядели так, будто их связывают не дружеские, а романтические отношения, отмечают авторы британского издания.

Супермодель предстала на фото в красном бикини. Ее образ дополняли многочисленные ожерелья и браслеты, а также солнцезащитные очки.

Ранее Боня назвала актрису Надежду Сысоеву человеком «с внутренним уродством». Девушки поссорились во время съемок нового сезона шоу «Выжить в Дубае» из-за нехватки палаток для ночевки. Когда Боня предложила Сысоевой переночевать с ней, та ответила, что не будет поддерживать «лагерные порядки от профессиональных разводил». Боня в ответ напомнила, что на заре своей карьеры Сысоева оставалась у нее дома и спала с ней в одной кровати.

В июле стало известно, что американская актриса Марго Робби сменила имидж для съемок фильма «Большое смелое прекрасное путешествие» с Колином Фарреллом. Звезда сменила цвет волос на клубничный. Она также облачилась в совершенно непривычные после кукольного образа темно-синюю блузку и укороченные джинсы. На Робби также были кожаные сапоги до колен и золотые украшения на руках и шее.