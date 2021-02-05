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Экс-бойфренд Началовой нашёл новую любовь — украинку

10:01, 07 февраля 2021 157
Юлия Началова Юлия Началова Фото: Natalia Shakhanova / Global look press

Хоккеист Александр Фролов, который состоял в отношениях с певицей Юлией Началовой, женился несколько дней назад на украинке по имени Анна. 38-летний спортсмен проживает вместе с новой женой в США.

Отец Фролова сообщил телеканалу НТВ, что на брачной церемонии присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары.

Невестку зовут Анна, она украинка. Тихая и спокойная. Жена его держит в рукавицах, — сказал отец хоккеиста.

У спортсмена есть дочь от первого брака Александра, но родители Фролова надеются, что в новой семье у него тоже появятся наследники.

Фролов встречался с покойной Началовой пять лет — с 2011 по 2016 год. Они познакомились в Калифорнии — певица записывала там новый альбом, а хоккеист играл тогда за Los Angeles Kings.

Несмотря на то что Началова тогда была в браке с футболистом Евгением Алдониным, у них с Фроловым начался бурный роман.

Композитор Дмитрий Ланской, бывший муж певицы Юлии Началовой, обратился к создателям фильма о жизни исполнительницы, умершей в 2019 году, писал NEWS.ru. Ланского возмутило, в каком негативном свете его выставили авторы картины.

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