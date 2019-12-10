https://static.news.ru/photo/2716a03a-1b59-11ea-8c31-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Варнава Фото: kativarnava/instagram.com

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что отказалась от идеи проведения пышной свадьбы, потому что это уже неактуально в её ситуации.

У меня не будет свадьбы. Уже получается, что я — старая дева, старородящая. Какая-то старая невеста, — подчеркнула юмористка в эфире программы «Ты не поверишь!».

По её словам, этот вопрос уже закрыт.

Накануне девушка отметила 35-летие. Она встречается с танцором Константином Мякиньковым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Варнава считает юмор лучшим оружием против хамства, негатива и зависти в соцсетях. Она призналась, что ей проще написать в ответ фельетон, чем тратить время на блокировку хейтеров. Звезда рассказала, что чаще всего в соцсетях её спрашивают про нос, «зачем постоянно кривляться» и «не пора ли рожать».