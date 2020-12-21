Екатерина Шпица превратила себя в девушек из разных эпох

Российская актриса Екатерина Шпица, известная по картинам «Метро», «Ёлки» и «Экипаж», предстала на удивление поклонникам в образах девушек из разных исторических эпох. Артистка назвала это «машиной времени» для путешествий в прошлое и способом выбрать новогодний наряд.
Её фанаты начали в комментариях спор — из какой эпохи Екатерина на каждом снимке. Общими усилиями пришли к выводу: на первом, где артистка накрутила кудри и надела красное платье — это 80-е прошлого века; на втором, где девушка с длинными волосами, в полосатом свитере и жёлтых брюках — это 70-е. И, наконец, на третьем — в сером в клеточку пальто, с крупными белыми бусами и завивкой локонов — это 60-е.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский артист и супруг певицы Аллы Пугачёвой Максим Галкин опубликовал в социальной сети видео со спором своих детей — Лизы и Гарри. Малыши играли в докторов. Мальчик решил сделать сестре укол, но та отказалась. «Зачем мне делать укол, если я не болею?» — ответила она. Гарри тут же заявил, что Лиза просто боится. Однако Лиза парировала — ничего подобного, манипуляции её не страшат. Гарри начал передразнивать ребёнка и назвал болтушкой.