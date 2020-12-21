Екатерина Шпица превратила себя в девушек из разных эпох

https://static.news.ru/photo/ce95c962-42e5-11eb-a15c-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Шпица Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Российская актриса Екатерина Шпица, известная по картинам «Метро», «Ёлки» и «Экипаж», предстала на удивление поклонникам в образах девушек из разных исторических эпох. Артистка назвала это «машиной времени» для путешествий в прошлое и способом выбрать новогодний наряд.

По мнению звезды, даже если нет исторического платья — ничего страшного. Можно обойтись укладкой, соответствующей моде определённого периода. По её словам, за вечер ей удались три скачка во времени.

Я представляла, как девушки тех времён готовились к вечеринкам, и это было ооооочень увлекательно, — написала Шпица на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Её фанаты начали в комментариях спор — из какой эпохи Екатерина на каждом снимке. Общими усилиями пришли к выводу: на первом, где артистка накрутила кудри и надела красное платье — это 80-е прошлого века; на втором, где девушка с длинными волосами, в полосатом свитере и жёлтых брюках — это 70-е. И, наконец, на третьем — в сером в клеточку пальто, с крупными белыми бусами и завивкой локонов — это 60-е.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский артист и супруг певицы Аллы Пугачёвой Максим Галкин опубликовал в социальной сети видео со спором своих детей — Лизы и Гарри. Малыши играли в докторов. Мальчик решил сделать сестре укол, но та отказалась. «Зачем мне делать укол, если я не болею?» — ответила она. Гарри тут же заявил, что Лиза просто боится. Однако Лиза парировала — ничего подобного, манипуляции её не страшат. Гарри начал передразнивать ребёнка и назвал болтушкой.