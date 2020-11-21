Екатерина Климова неудачно подшутила над своей 18-летней дочерью

https://static.news.ru/photo/31c0b416-2bee-11eb-8c60-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Климова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Екатерина Климова так обрадовалась неожиданно выпавшему снегу, что решила подшутить над своей 18-летней дочерью. Однако девушке мамина шутка не понравилась.

Накануне в Москве выпал снег, и лобовое стекло машины актрисы оказалось полностью под сугробом. На помощь звёздной маме пришла её дочь Елизавета. Она старательно стала расчищать стекло, когда неожиданно Климова нажала на гудок. Девушка от неожиданности вздрогнула и отскочила от машины.

После этого 42-летняя актриса со смехом заявила, что дочь медленно работает и нужно поторопиться.

Видео шутки Екатерина Климова опубликовала в сторис Instagram с комментарием «мама-шутница».

Ранее NEWS.ru писал, что дочь российской актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова показала смешно танцующую мать. Девушка опубликовала забавное видео: её мать напевает «Арам-зам-зам» и подтанцовывает, идя в длинном вечернем бархатном синем платье по коридору.