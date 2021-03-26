«Она про бабки и запах»: Гордон осудила Собчак за интервью с маньяком

https://static.news.ru/photo/e6d5f5a2-8e3e-11eb-8402-96000091f725_660.jpg Фото: katyagordon/instagram.com

Интервью телеведущей Ксении Собчак со скопинским маньяком вызвало широкий общественный резонанс. Люди возмутились и удивились, зачем журналистка создаёт преступнику образ героя. К дискуссии также присоединилась юрист Екатерина Гордон. На своей странице в Instagram она обвинила телеведущую в любви к деньгам, а её супруга — режиссёра Константина Богомолова — в оправдании её позиции.

Интервью могу обсуждать как факт, ибо смотреть там не о чем, и скуку чужого изврата рекомендовать я вам не буду. Интервью, которое вызывает отвращение до просмотра, — отметила она.

Гордон также осудила мужа журналистки режиссёра Константина Богомолова. По её мнению, чем чаще он пытается всех убедить, что Собчак — это хорошо, тем больше возникает ощущение, что он лжёт.

Даже режиссёр превратился в отчаянного продавца гнилого мяса. Собчак — это про бабки и про запах. <...> С её связями и энергией она могла бы много <...>, но с её внутренней злобой и комплексами — она вечное ничто <...>, вечное амбрэ <...>, стоит ли писать про морилитэ и отчего интервью с насильником с бездарным юморком и нежными подкатами — это дно? — заявила Гордон.

Екатерина Гордон отметила, что ей очень жаль изнасилованных женщин с отнятыми детьми, насильник которых возведён в культ.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

После освобождения скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак. В ходе разговора он признался, что хочет «снова заняться» одной из своих жертв — Еленой Самохиной. Владимир Жириновский утверждает, что Собчак дала Мохову три миллиона рублей, лишь бы он согласился на беседу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Его могут посмотреть только зарегистрированные пользователи, подтвердившие согласие на просмотр.