«Ей все дозволено»: Жигалова заявила, что Ксения Собчак уже ходит по грани Алена Жигалова: Собчак можно все, но до поры, до времени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Собчак

Ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова согласилась с адвокатом Александром Добровинским, что «голая вечеринка» Ивлеевой показала, что Ксении Собчак все дозволено, но только до поры, до времени. Звезда также подчеркнула, что в последнее время в жизни супруги театрального режиссера Константина Богомолова много ситуаций, в которых она ходит по грани.

Даже взять ситуацию с ее сотрудниками Сухановым, Романовским и Бигаевым, которые сидят второй год в СИЗО — это мои друзья, люди, с которыми я работала. Буквально позавчера я была на светском мероприятии, где увидела, что Собчак хорошо, она красуется, ведет светскую жизнь, демонстрирует свои наряды, рассказывает о поездках. Ее поведение для меня загадка. Она должна бросить все силы, чтобы освободить ребят, — заявила Жигалова.

Также Алена Жигалова рассказала, что россияне были разгневаны «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой из-за веселья в это непростое время. При этом некоторые гости пострадали ни за что: Дима Билан зашел на 5 минут, Филипп Киркоров был там всего 15 минут и вышел.

Ранее ведущая готовилась сделать у звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова определенные процедуры и операции, однако не прошла по медицинским показателям. Она также призналась, что мужчина является ее другом, поэтому она переживает из-за его неудач.