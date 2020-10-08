«Ей очень повезло»: Клюкина заступилась за звезду «Холостяка» Короткову

https://static.news.ru/photo/3429ea80-cfb7-11ea-a451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина прокомментировала смертельное ДТП с участием звезды того же шоу Виктории Коротковой. Девушка призналась, что всегда будет поддерживать подругу.

Она отметила, что испытывает страх и грусть.

На месте Вики мог быть любой из потока в десять рядов на Кутузовском проспекте в тот момент. Но оказалась она. Ей очень повезло, что на встречной полосе, куда её вынесло, в неё никто не врезался. Отделалась гематомами и сотрясением мозга, — написала она в Instagram.

Клюкина отметила, что сама Короткова сейчас в шоке.

Мне сложно подобрать слова, потому что знаю: многое из сказанного будет интерпретировано неверно, — добавила она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат по гражданским и уголовным делам Алёна Адлер прокомментировала смертельное ДТП с участием Коротковой. По её словам, звезде может грозить лишение свободы на срок до трёх-четырёх лет.

Внедорожник под управлением звезды «Холостяка» 5 октября около 23:00 сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте на Кутузовском проспекте в Москве. После столкновения с Gelandewagen пострадавшего отбросило под колёса другой машины. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Короткову доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами голеней.